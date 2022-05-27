Ученые обнаружили в атмосфере Земли новый вид химических веществ

Ученые из Университета Копенгагена заявили о том, что в атмосфере присутствует класс реактивных химических соединений, которые называются органическими гидротриоксидами. Несмотря на то, что такие соединения существуют недолго, они могут иметь влияние, о котором исследователи пока не знают, сообщает Science alert.

Воздух, который мы вдыхаем, состоит по большей части из азота, большого количества кислорода и небольшого – углекислого газа. Но в атмосфере находится огромное количество других элементов, о которых ученые могут только догадываться. По подсчетам исследователей, пока вы читали эти строки, вы вдохнули несколько миллиардов подобных молекул.