Ученые обнаружили в атмосфере Земли новый вид химических веществ

Эти соединения существуют недолго, как они влияют на воздух и человека, ученые не знают, информирует ZN.ua.

Ученые обнаружили в атмосфере Земли новый вид химических веществ
В атмосфере обнаружили новый тип химических веществ
© Phys.org

Ученые из Университета Копенгагена заявили о том, что в атмосфере присутствует класс реактивных химических соединений, которые называются органическими гидротриоксидами. Несмотря на то, что такие соединения существуют недолго, они могут иметь влияние, о котором исследователи пока не знают, сообщает Science alert.

Воздух, который мы вдыхаем, состоит по большей части из азота, большого количества кислорода и небольшого – углекислого газа. Но в атмосфере находится огромное количество других элементов, о которых ученые могут только догадываться. По подсчетам исследователей, пока вы читали эти строки, вы вдохнули несколько миллиардов подобных молекул.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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