Высокие "технологии": роSSийский военный спутник с нацистским символом Z продержался в космосе всего 20 дней, фото

РоSSийский военный спутник "Космос-2555", на который наклеили современную путинскую свастику с буквой Z, оформленную в виде георгиевской ленты, продержался в космосе всего 20 дней, информирует Апостроф .

Об этом сообщили на портале Aerospaсе.

Военный спутник страны-агрессора РФ сошел с околоземной орбиты около 1:00-2:00 18 мая и вошел в плотные слои атмосферы, где и сгорел. Эту информацию подтвердили специалисты, в частности, астроном из Центра астрофизики Джонатан Макдавелл.

"Космос-2555", запущенный во время испытательной миссии "Ангара-1.2" в прошлом месяце, снова вошел (в плотные слои атмосферы -ред.) сегодня утром, 18 мая, после того, как не совершил никаких орбитальных маневров. SpaceTrack сообщает о повторном входе между 0116 и 0230 UTC", - написал астроном.

Фото: Фото из открытых источников

Потерю военного спутника признали и сами россияне, однако кремлевское издание ТАСС ссылалось не на "Роскосмос", а на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

"Спутник сошел с орбиты и вошел в атмосферу утром 18 мая. В настоящее время объекта там больше не существует", - написали в кремлевском СМИ .

"Космос-2555" был запущен 29 апреля на орбиту, и пробыл он там всего 20 дней.