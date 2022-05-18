Наткнулись случайно: в Парагвае обнаружили новый вид змей, как они выглядят

В Парагвае ученые обнаружили новый вид неядовитой змеи, которая ранее была неизвестна науке.

Об этом речь идет в научной статье на сайте Pensoft.

Змею изучили представители парагвайской неправительственной организации Para La Tierra в сотрудничестве с Guyra Paraguay и Институтом биологических исследований Парагвая. По данным исследования, змея принадлежит к роду Phalotris, который включает в себя 15 полуподземных видов, наиболее распространенных в центральной части Южной Америки. Эта группа змей известна своей яркой окраской с красными, черными и желтыми узорами.

Эту змею можно отличить от других видов по красной голове в сочетании с желтым воротником, черной боковой полосой и оранжевой брюшной чешуей с неправильными черными пятнами.


Евгений Устименко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSия атакует орбитальные спутники, как передают GPS-сигналы.РоSSия атакует орбитальные спутники, как передают GPS-сигналы.
С символом Z: запуск роSSийского спутника обернулся эпическим провалом, что известноС символом Z: запуск роSSийского спутника обернулся эпическим провалом, что известно
Ученые нашли подо льдами Антарктиды гигантские залежи грунтовых водУченые нашли подо льдами Антарктиды гигантские залежи грунтовых вод
Получено первое фото тени черной дыры в центре Млечного путиПолучено первое фото тени черной дыры в центре Млечного пути
ВМО сделала неутешительный прогноз относительно глобального потепленияВМО сделала неутешительный прогноз относительно глобального потепления
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX запустила новый экипаж на МКСSpaceX запустила новый экипаж на МКС
Ученые обнаружили останки древнего морского монстра, у которого не было глаз: фотоУченые обнаружили останки древнего морского монстра, у которого не было глаз: фото
В Чили обнаружили редкое кладбище летающих динозавров: в чем его уникальность, фотоВ Чили обнаружили редкое кладбище летающих динозавров: в чем его уникальность, фото
На карликовой планете Церера обнаружили признаки вулканической активностиНа карликовой планете Церера обнаружили признаки вулканической активности
Новый подвид омикрона оказался еще более заразнымНовый подвид омикрона оказался еще более заразным
Во Львовской области археологи обнаружили артефакты времен Римской империиВо Львовской области археологи обнаружили артефакты времен Римской империи
Во Франции обнаружили более заразный, чем омикрон, вариант ковидаВо Франции обнаружили более заразный, чем омикрон, вариант ковида
В Украине обнаружили циркуляцию гриппа типов A(H3N2) и ВВ Украине обнаружили циркуляцию гриппа типов A(H3N2) и В
Астрономы обнаружили самую большую группу планет-изгоев — они свободно летают по Млечному путиАстрономы обнаружили самую большую группу планет-изгоев — они свободно летают по Млечному пути
А я милого узнаю по походке: британские учёные предложили новый способ идентификации владельцев смартфоновА я милого узнаю по походке: британские учёные предложили новый способ идентификации владельцев смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости