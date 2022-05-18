Наткнулись случайно: в Парагвае обнаружили новый вид змей, как они выглядят

В Парагвае ученые обнаружили новый вид неядовитой змеи, которая ранее была неизвестна науке.

Об этом речь идет в научной статье на сайте Pensoft.

Змею изучили представители парагвайской неправительственной организации Para La Tierra в сотрудничестве с Guyra Paraguay и Институтом биологических исследований Парагвая. По данным исследования, змея принадлежит к роду Phalotris, который включает в себя 15 полуподземных видов, наиболее распространенных в центральной части Южной Америки. Эта группа змей известна своей яркой окраской с красными, черными и желтыми узорами.

Эту змею можно отличить от других видов по красной голове в сочетании с желтым воротником, черной боковой полосой и оранжевой брюшной чешуей с неправильными черными пятнами.