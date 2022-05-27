В Британии обнаружили древнеримский камень с оскорблениями

Археологи обнаружили недалеко от Вала Адриана в Англии древнее граффити, выгравированное в камне, которое содержало ругательства и оскорбления. Возраст этого послания оценивается в 1700 лет, сообщает ВВС.

Слова адресовались кому-то по имени Секундин, рядом с ними было нарисовано изображение фаллоса. Последний обычно использовался римлянами как символ удачи и плодородия. Но, по мнению ученых, на этот раз у этого символа было совсем другое предназначение.