В Британии обнаружили древнеримский камень с оскорблениями

Надпись была выгравирована на нем еще 1700 лет назад.

В Британии обнаружили древнеримский камень с оскорблениями
Некоего Сикундина оскорбили 1700 лет назад
© The Vindolanda Trust

Археологи обнаружили недалеко от Вала Адриана в Англии древнее граффити, выгравированное в камне, которое содержало ругательства и оскорбления. Возраст этого послания оценивается в 1700 лет, сообщает ВВС.

Слова адресовались кому-то по имени Секундин, рядом с ними было нарисовано изображение фаллоса. Последний обычно использовался римлянами как символ удачи и плодородия. Но, по мнению ученых, на этот раз у этого символа было совсем другое предназначение.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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