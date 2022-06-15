Не хамят клиентам и не ждут чаевых: в ресторанах Британии официантов заменили роботами

В сети британских ресторанов Bella Italia тестируют роботов, которые выполняют роли официантов.

Об этом сообщил DailyMail.

По словам руководства компании, это делается с целью "стимулировать инновации и повысить качество обслуживания". Роботы могут перемещаться между столами и кухней, а человеческий персонал или клиенты должны только загружать и выгружать подносы.

Каждый BellaBot может выполнять до 400 доставок каждый день, причем 20 из них могут работать одновременно. Он может объезжать препятствия и своих собратьев-роботов, информирует Апостроф.

Робот в форме кошки даже будет "мяукать" посетителям, чтобы они взяли свои тарелки. Bellabot имеет четыре полки, поэтому он может одновременно обслуживать четыре стола и даже разговаривать с посетителями в процессе.

Каждый из лотков может нести нагрузку в 10 кг, которая контролируется с помощью инфракрасной индукции. Чтобы зарядить аккумулятор робота до полной емкости, требуется всего пять часов, и он может работать до 24 часов без подзарядки.

В особых случаев робот может даже выступать и развлекать, например, петь "С днем рождения".


Евгений Устименко, Апостроф





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