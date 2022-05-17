В Египте восстановили потрясающие "картины" в древнем храме бога Хнуму: фото

Совместная немецко-египетская археологическая экспедиция во время реставрации обнаружила в храме Эсна в Египте первоначальные узоры, скрытые под более новой росписью.

Об этом сообщает Heritage Daily

Храм Эсны, где обнаружили древние орнаменты, посвящен древнеегипетскому богу Хнуму и его супругам Менхит и Небту, их сыну Хеке и богине Нейт, информирует Апостроф .

Отмечается, что Хнум был одним из самых ранних известных египетских божеств, первоначально богом истока Нила и создателем тел человеческих детей, которые он делал на гончарном круге.

Позже его называли создателем других божеств, а также Божественным Гончаром и Владыкой, сотворившим вещи из самого себя.

Строительство храма Эсна датируется птолемеевскими временами, вместе с тем большинство частей, которые сохранились, относятся к римскому периоду.

Во время реставрации обнаружили оригинальные цвета и узоры под средним потолком над входом в храм. На картине изображены 46 стервятников в ряд, 20 из них имеют голову стервятника, символизирующую Верхний Египет, а остальные — голову кобры, которая представляет Нижний Египет.