Экипаж миссии SpaceX Crew-3 успешно вернулся на Землю

Капсула пилотируемого космического корабля Crew Dragon с астронавтами Международной космической станции на борту успешно совершила приводнение в водах Мексиканского залива. Как сообщает Space.com , астронавты провели на орбите 176 дней.

Так, на Землю вернулись астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Матиас Маурер.