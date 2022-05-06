Экипаж миссии SpaceX Crew-3 успешно вернулся на Землю

Астронавты провели на МКС 176 дней.

Экипаж миссии SpaceX Crew-3 успешно вернулся на Землю
Капсула корабля SpaceX доставила экипаж МКС на Землю
© NASA

Капсула пилотируемого космического корабля Crew Dragon с астронавтами Международной космической станции на борту успешно совершила приводнение в водах Мексиканского залива. Как сообщает Space.com, астронавты провели на орбите 176 дней.

Так, на Землю вернулись астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Матиас Маурер.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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