2022-05-06
Экипаж миссии SpaceX Crew-3 успешно вернулся на Землю
Астронавты провели на МКС 176 дней.
Капсула корабля SpaceX доставила экипаж МКС на Землю© NASA
Капсула пилотируемого космического корабля Crew Dragon с астронавтами Международной космической станции на борту успешно совершила приводнение в водах Мексиканского залива. Как сообщает
Так, на Землю вернулись астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Матиас Маурер.
Фаина Ваулина, ZN.ua