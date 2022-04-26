Ученые обнаружили останки древнего морского монстра, у которого не было глаз: фото

В Канаде палеонтологи обнаружили окаменелости странного морского существа. Представитель вида Tomlinsonus dimitrii является образцом вымершей группы членистоногих, известных как маррелломорфы, жившие примерно 450 миллионов лет назад, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Livescience.

Отмечается, что остатки были найдены у восточного берега озера Симко на юге Онтарио в каменном карьере, что является своеобразным "питомником" морских окаменелостей. Данную местность учёные назвали "Палео Помпеи".

Как сообщила исследовательская группа, данный вид Tomlinsonus dimitrii является частью вымершей группы членистоногих, живших во время ордовикского периода. Другие окаменелости иглокожих, имеющиеся в большом количестве в этом районе, обычно содержат минерализованные части тела, однако новый вид полностью мягкий, что делает находку впечатляющей.

"Мы не ожидали, что на этом месте найдем вид с мягким телом. Когда мы думаем о окаменелостях, мы обычно думаем о таких вещах, как кости и раковины динозавров. Однако сохранения мягких тканей очень редкие, и есть всего несколько мест в мире, где были найдены мягкие организмы", - рассказал ведущий автор исследования Джозеф Мойсюк, докторант экологии и эволюционной биологии в Университете Торонто.

Исследователи обнаружили странное членистоногое прошлым летом во время официальных раскопок карьера. Экземпляр - размером 6 сантиметров (чуть меньше длины указательного пальца и способен поместиться в ладони). Он имеет украшенный щит с двумя изогнутыми рожками, покрытыми колючками, похожими на перья. Сегментированное тело напоминает тело других членистоногих, таких как насекомые и пауки, и содержит несколько наборов сегментированных конечностей, включая одну очень необычную пару.

"Под головой есть эта удивительная пара конечностей, которые очень длинные и имеют ступни, похожие на выступы на концах, которые, по нашему мнению, скорее всего, использовали для прохождения морским дном. Он также выглядит слепым, поскольку у него вообще нет глаз" – сказал Мойсюк.

До этой раскопки, которую возглавил Джордж Кампурис, соавтор статьи и независимый палеонтолог, исследующий ископаемые пласты карьера с 2014 года, маррелломорфы были преимущественно найдены на старых местах окаменелостей, таких как кембрийский сланец Берджесс в Канаде. По словам палеонтологов, недавно описанный экземпляр напоминает другой вид вымерших членистоногих с мягким телом под названием Marrella splendens, обнаруженный в сланце Берджесс.

Подобно сланцу Берджесс, карьер озера Симко когда-то был погружен в воду и являлся частью неглубокого тропического моря, покрывавшего большую часть территории современной Канады. В течение миллионов лет морское дно было покрыто осадками, вызванными штормами.

"То, что мы видим, - это быстрое погребение этих организмов, которые жили на этом плоском неглубоком дне океана и неоднократно были задушены большими подводными селевыми потоками, возникшими вследствие шторма. Можно представить, как ураганы бьют по мелкому шельфу и хоронят все сообщество организмов, поэтому мы назвали это место "Палео Помпеи", – добавил ученый.

Исследователи надеются, что данное открытие поможет закрыть пробел в летописи окаменелостей этой группы членистоногих.

В настоящее время образец Tomlinsonus dimitrii находится в коллекции ROM и экспонируется в галерее Willner Madge как часть экспозиции музея "Заря жизни".