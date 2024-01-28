Вчені розкрили таємницю виразки Бурулі, що "пожирає плоть"

Дослідникам вдалося знайти організми, відповідальні за її поширення.

Вчені розкрили таємницю виразки Бурулі, що
Небезпечне захворювання переносять москіти
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Вченим вдалося розкрити таємницю того, як поширюються бактерії, що викликають виразку Бурулі – захворювання, яке зазвичай реєструється в країнах Західної та Центральної Африки, але останнім часом все частіше зустрічається у жителів Австралії. Нове дослідження показало, що москіти кусають опосумів, які є переносниками бактерій, а потім заражають ними людей, повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua.

Що таке виразка Бурулі

Виразка Бурулі, також відома як виразка Бернсдейла, є шкірною інфекцією, що викликається бактерією Mycobacterium Nuclearans. Вона починається з укусу комара, який протягом кількох місяців переростає в виразку з великим руйнуванням прилеглих тканин.

Хоча спочатку хвороба може проходити безболісно, вона може стати дуже серйозною. Якщо не лікувати виразку, вона продовжуватиме збільшуватися. Від цього вона і отримала назву «такої, що пожирає плоть».

Але хворобу можна вилікувати. Для цього необхідно протягом шести-восьми тижнів приймати певні антибіотики. У деяких випадках потрібне хірургічне втручання для видалення пошкоджених тканин.

Де поширене захворювання

Всесвітня організація охорони здоров'я називає виразку Бурулі тропічним захворюванням шкіри. Випадки захворювання зареєстровані у 33 країнах, головним чином у Західній та Центральній Африці.

Проте з початку 2000-х років виразка Бурулі все частіше реєструється в австралійській Вікторії, включаючи передмістя Мельбурна та Джилонга. Вчені давно підозрювали, що у поширенні захворювання відіграють роль місцеві опосуми та москіти. І нове дослідження підтвердило це.

Зусилля по боротьбі з виразкою

Для того, щоб підтвердити поширення захворювання комахами, вчені збирають різні дані. У ході нового дослідження, опублікованому в журналі Nature Microbiology, команда (зокрема співавтори Тім Стінір, Стейсі Лінч та Пітер Мі) провела великі дослідження на території Вікторії площею 350 квадратних кілометрів.

Вчені зібрали москітів і вивчили їх, щоб виявити, чи є вони переносниками бактерій. В результаті тільки один вид, Aedes notoscriptus, він відомий в Австралії як садовий комар, був позитивним на Mycobacterium Ulcerans.

Після цього дослідники підтвердили, що ці бактерії спричиняють розвиток виразки Бурулі. А потім взяли зразки крові та підтвердили, що комарі кусали і опосумів, і людей.

Потім вчені з'ясували, що регіони, в яких виникають випадки виразки Бурулі у людей, збігаються з регіонами, де активні як комарі, так і опосуми, які є носіями Mycobacterium Ulcerans.

Важливо! Ця публікація заснована на останніх та актуальних наукових дослідженнях у сфері медицини та має виключно загальноінформаційний характер. Публікація не може бути підставою для встановлення будь-яких діагнозів. Якщо ви захворіли або потребуєте діагнозу, зверніться до лікаря!


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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