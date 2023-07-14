Тому контрнаступ й повільний: Тарнавський розповів про мінні поля росіян на півдні
Українська техніка для розмінування стає ціллю ворога на відкритих ділянках, а для ручної роботи цей процес є трудомістким і небезпечним.
Командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський пояснив, що просування Сил оборони відбувається повільно через велику кількість мін та перешкод, які за собою лишають російські окупанти.
"Він (контрнаступ - ред.) є успішним, але не настільки, як хотілося б кожному з нас", - сказав Тарнавський, додаючи, що всі чекали, що він буде "швидким, з блискавичним рухом, знищенням противника, захопленням якихось рубежів, якихось об'єктів і в результаті досягненням якоїсь мети".
Та росіяни дуже потужно підготувалися до дій Сил оборони, наголошує Тарнавський. Вони облаштували величезні, ретельно засіяні мінні поля. Це не лише ускладнювало пересування, але й перетворювало українську техніку для розмінування на мішені для російських атак, наголошується воєначальник.
Що ж стосується ручного розмінування, то цей процес є трудомістким і небезпечним.
"Вони зробили дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних полів, осколково-фугасних боєприпасів і прямим закладенням потужних фугасів, які зараз знаходяться на ділянках, де буде проходити техніка і особовий склад", - додав Тарнавський.