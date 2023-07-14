Тому контрнаступ й повільний: Тарнавський розповів про мінні поля росіян на півдні

Українська техніка для розмінування стає ціллю ворога на відкритих ділянках, а для ручної роботи цей процес є трудомістким і небезпечним.

Тому контрнаступ й повільний: Тарнавський розповів про мінні поля росіян на півдні
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Командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський пояснив, що просування Сил оборони відбувається повільно через велику кількість мін та перешкод, які за собою лишають російські окупанти.Під час інтерв'ю CNN він визнав, що, попри проведення широкомасштабних наступальних операцій, на півдні захисники досягли скромних успіхів, інформує ZN.ua.

"Він (контрнаступ - ред.) є успішним, але не настільки, як хотілося б кожному з нас", - сказав Тарнавський, додаючи, що всі чекали, що він буде "швидким, з блискавичним рухом, знищенням противника, захопленням якихось рубежів, якихось об'єктів і в результаті досягненням якоїсь мети".

Та росіяни дуже потужно підготувалися до дій Сил оборони, наголошує Тарнавський. Вони облаштували величезні, ретельно засіяні мінні поля. Це не лише ускладнювало пересування, але й перетворювало українську техніку для розмінування на мішені для російських атак, наголошується воєначальник.

Що ж стосується ручного розмінування, то цей процес є трудомістким і небезпечним.

"Вони зробили дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних полів, осколково-фугасних боєприпасів і прямим закладенням потужних фугасів, які зараз знаходяться на ділянках, де буде проходити техніка і особовий склад", - додав Тарнавський.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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