Глава ООН виступає проти використання касетних боєприпасів

Гутерріш вважає, що слід дотримуватись конвенції про заборону цього виду зброї.

Генеральний секретар ООН Антоніу виступає проти використання касетних боєприпасів, заявив його заступник Фархан Хак на брифінгу в п'ятницю, повідомляє CNN, інформує ZN.ua .

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«Генеральний секретар підтримує Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), яка, як ви знаєте, була прийнята 15 років тому, і він хоче, щоб країни дотримувалися умов цієї конвенції», — сказав Хак.

Конвенція забороняє будь-яке використання, накопичення, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

Як повідомлялось, очікується, що в п’ятницю США оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, який вперше включатиме касетні боєприпаси.