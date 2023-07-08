Глава ООН виступає проти використання касетних боєприпасів

Гутерріш вважає, що слід дотримуватись конвенції про заборону цього виду зброї.

Генеральний секретар ООН Антоніу виступає проти використання касетних боєприпасів, заявив його заступник Фархан Хак на брифінгу в п'ятницю, повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Глава ООН виступає проти використання касетних боєприпасів
© Сайт ООН

«Генеральний секретар підтримує Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), яка, як ви знаєте, була прийнята 15 років тому, і він хоче, щоб країни дотримувалися умов цієї конвенції», — сказав Хак.

Конвенція забороняє будь-яке використання, накопичення, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

Як повідомлялось, очікується, що в п’ятницю США оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, який вперше включатиме касетні боєприпаси.

Касетні боєприпаси заборонені більш ніж у 100 країнах, оскільки вони розкидають бомби, які можуть не вибухнути від зіткнення та можуть становити довгострокову небезпеку для будь-кого, хто з ними стикається, подібно до наземних мін. Проте США та Україна не підписали цю заборону.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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