Байден використовує апарат для штучної вентиляції легень під час сну — Білий дім

Дихальний апарат поліпшує якість сну американського президента, який страждає на апное.

Президент США Джо Байден почав використовувати апарат для неінвазивної штучної вентиляції легенів — СРАР — для вирішення давньої проблеми з апное уві сні, повідомили в середу представники Білого дому, інформує ZN.ua .

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«З 2008 року президент оприлюднив свою історію апное уві сні в ретельних медичних звітах. Минулої ночі він використовував апарат CPAP, що є звичайним для людей з такою історією», — повідомив речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Інший чиновник Білого дому додав, що останніми тижнями Байден почав використовувати апарат CPAP, щоб покращити якість сну.

У середу журналісти помітили Байдена зі специфічними слідами від ременів на обличчі. Більшість користувачів CPAP носять маску, яка тримається на ременях.

Апное – це поширений розлад сну, що характеризується короткочасними зупинками дихання під час сну. Це може спричинити хропіння та денну втому, а також призвести до високого кров’яного тиску чи проблем із серцем. При найпоширенішій формі апное уві сні м’язи горла розслабляються, блокуючи потік повітря в легені.

80-річний Байден є найстарішою людиною, яка коли-небудь обіймала посаду президента США , і як його вік, так і здоров’я перебувають в центрі уваги виборців в той час, як сам він прагне посісти чільне місце у Білому домі на наступний термін.

Опитування громадської думки у США свідчать, що більшість американців стурбовані віком Байдена.

У лютому його лікар після медичного огляду визнав його здоровим і «придатним до роботи».

У звіті лікаря про стан Байдена не згадується апное, але йдеться про те, що Байден мав справу з «закладеністю пазух протягом більшої частини свого життя» і що «симптоми пазух покращилися після кількох операцій на пазухах і носових ходах».