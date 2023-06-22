Путін не показуює жодної зацікавленості в досягненні миру й завершенні війни – Держдеп

"Дії промовистіші за слова".

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, коментуючи нещодавній візит африканських лідерів до України та Росії, закликав їх не вірити словам Путіна про відкритість до переговорів. Про це повідомляє "Європейська правда", інформує ZN.ua .

Під час брифінгу в речника Держдепу спитали про візит лідерів Африки до України та Росії, а також заяву Путіна під час зустрічі з ними, де він заявив, що Москва не відмовляється від мирних переговорів.

"Росія продовжує не виявляти жодного помітного інтересу до завершення війни, й це очевидно з того, що африканські лідери провели кілька годин у бомбосховищах, оскільки Росія продовжила обстрілювати Україну й під час їхнього візиту", – нагадав Патель.

Він підкреслив, що в цьому випадку "дії промовистіші за слова".

"Путін багато чого говорить, і залишу на ваш розсуд тлумачити, скільки з того є правдою і скільки – ні. Знову-таки, цілком зрозуміло, що дії Росії – бомбардування Києва, удари по цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях – не показують жодної зацікавленості в досягненні миру й завершенні війни", – додав представник Держдепу.