Україна поки не має доказів розміщення РФ ядерної зброї у Білорусі — Веніславський

Представник президента у парламенті заявив, що сховища для розташування ядерної зброї в Білорусі ретельно підготовлені.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парлменті Федір Веніславський зазначив, наша країна поки не має доказів розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі, повідомляє "Укрінформ", інформує ZN.ua.

"Ми на засіданні комітету в закритому режимі заслуховували представників розвідувального співтовариства України. Наразі достеменної доказової бази про те, що ядерна зброя вже передислокована на територію Республіки Білорусь, ми не маємо", – наголосив він.

За його словами, сховища для розташування ядерної зброї в Білорусі ретельно підготовлені.

Веніславський також розповів, що українська влада консолідує зусилля міжнародної спільноти для запобігання загрозам, які можуть виникнути внаслідок відповідного потенційного переміщення.


Анна Конюченко, ZN.ua





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