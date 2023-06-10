Існує три напрямки для повернення цивільних полонених з РФ – Кулеба

Але, так як один з них – діалог з Росією, то за словами глави МЗС України, залишається лише два шляхи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за допомогою міжнародних організацій, а також із залученням третіх країн, наша держава повертатиме цивільних військовополонених. Про це він повідомив у своєму Instagram, інформує ZN.ua.

Існує три напрямки для повернення цивільних полонених з РФ – Кулеба
© https://www.president.gov.ua/

Кулеба зазначив, що існує три напрямки для повернення цивільних полонених з РФ, першим з яких є прямий діалог з Росією: "Але ця тема зараз закрита з об’єктивних причин".

Глава дипломатичного відомства підкреслив роботу через треті країни, яку, за його словами, Україна буде розвивати, та роботу з міжнародними організаціями.

"Тему треба розкрутити – це перший крок. Ми зараз пояснили людям: про що йдеться, над чим ми будемо працювати. На міжнародному рівні добре знають тему військовополонених, добре знають уже підняту цілину теми викрадених дітей. Ми зараз маємо підняти третю тему. Ми маємо привернути увагу світу до проблеми цивільних полонених" – розповів він

Міністр додав, що після порушення теми викрадених дітей Україна швидше розкрутить тему цивільних полонених. Він додав, що влада напрацювала конкретні кроки по кожній міжнародній організації.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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