США погодили продаж винищувачів F-16 з Норвегії до Румунії.

Спочатку вони пройдуть ремонт.

Норвегія продасть Румунії 32 винищувачі F-16, які раніше були зняті з озброєння. Ця угода вже схвалена Сполученими Штатами, які виробляють ці бойові літаки. Про це повідомляє офіційний сайт Міноборони Норвегії, інформує ZN.ua .

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“Зараз ми реалізуємо угоду, яку ми підписали з Румунією в листопаді минулого року. Це продаж норвезьких F-16 румунському міноборони. Це буде важливим внеском у посилення протиповітряної оборони союзника по НАТО і одночасно забезпечить створення нових можливостей для норвезької оборонної промисловості. Продаж зараз схвалено як норвезькою, так і американською владою“, – повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Перед доставкою винищувачів до Румунії борти повинні пройти технічне обслуговування. Поки немає точної інформації, коли воно буде відбуватися.

Таким чином норвезька агенція оборонних матеріалів (NDMA) розширила угоду з компанією Kongsberg щодо обслуговування винищувачів F-16 для продажу в Румунію. Вона передбачає підготовку загалом 32 бойових літаків.