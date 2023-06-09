МЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати Україну

Глава відомства додав, що з успіхами України на полі бою Кремль буде "регулярніше й гучніше" обурюватись, і до цього потрібно бути готовим.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, на полях міністерської зустрічі Організації економічного співробітництва і розвитку в Парижі, заявив, що його країна продовжуватиме підтримку України попри погрози Кремля. Про це повідомляє France24, інформує ZN.ua .

"Ми ухвалили свідоме рішення, що не можемо дозволити ескалації риторики або брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля утримати нас від правильних дій", – зазначив Клеверлі.

За його словами, з успіхами України на полі бою Кремль буде "регулярніше й гучніше" обурюватись, і до цього потрібно бути готовим.