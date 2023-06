Україна не потребує військ НАТО для завершення війни — Кулеба

Натомість нашій країні потрібні гарантії безпеки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні майбутнього саміту НАТО в липні. Про це він написав у Twitter , інформує ZN.ua .

«Мав розмову з Єнсом Столтенбергом щодо майбутнього саміту НАТО. Загалом, членам Альянсу має сенс зробити рішучий крок до членства України. Ми не потребуємо військ НАТО на місцях, щоб покласти край цій війні. Ми потребуємо найкращих гарантій для запобігання майбутнім війнам», — написав він.