Україна не потребує військ НАТО для завершення війни — Кулеба

Натомість нашій країні потрібні гарантії безпеки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні майбутнього саміту НАТО в липні. Про це він написав у Twitter , інформує ZN.ua .

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«Мав розмову з Єнсом Столтенбергом щодо майбутнього саміту НАТО. Загалом, членам Альянсу має сенс зробити рішучий крок до членства України. Ми не потребуємо військ НАТО на місцях, щоб покласти край цій війні. Ми потребуємо найкращих гарантій для запобігання майбутнім війнам», — написав він.

I had a call with @JensStoltenberg on the upcoming NATO summit. By all accounts, it makes sense for Allies to take a decisive step toward Ukraine’s membership. We are not seeking NATO troops on the ground to end this war. We are seeking the best guarantee to avert future wars. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2023

За словам міністра, необхідна ясності щодо членства в НАТО. За п'ятнадцять років реальність різко змінилася, і підхід НАТО також має змінитися.

«Різниця між 2008 роком і теперішнім часом полягає у тому, що Україна зараз є для Альянсу цінним активом, а не пасивом. Україна зробить НАТО сильнішою», — наголосив Кулеба.

Він також заявив, що акцентував увагу на стабільному забезпеченні артилерійськими боєприпасами для забезпечення ефективності контрнаступальних операцій України.

«На полі бою України зараз вирішується майбутнє не лише України, а й євроатлантичної спільноти», — наголосив Кулеба.

Крім того, міністр повідомив, що для пом’якшення кризи, викликаної руйнуванням Росією Каховської дамби, будуть використані обіцяні НАТО механізми для надання гуманітарної допомоги. У зв'язку з цим завтра відбудеться екстрене засідання Комісії Україна-НАТО, скликане на прохання України.