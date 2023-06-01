СБУ затримала шпигуна РФ, який «полював» на ППО

Правоохоронці встановили особу ворожого інформатора, який проник до лав ЗСУ.

Служба безпеки України та військова контррозвідка викрили чергового «крота» у прифронтових районах України. Він здавав ворогу інформацію стосовно кількості озброєння Сил оборони, повідомляє пресслужба СБУ . Зрадником є житель Бахмута, якого до початку повномасштабного російського вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру ГУ ГШ ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) Нікіта Клімовській, інформує ZN.ua .

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Після 24 лютого 2022 року ГРУ дали завдання агенту повідомляти про наслідки повітряних ударів по українському місту. З-поміж іншого РФ цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях. Потім чоловік отримав від ворога завдання прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до Збройних Сил України. Після зарахування до складу ЗСУ «кріт» збирав інформацію про чисельність особового складу та наявне озброєння.

Зрадник передав окупантам інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил. Він намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та західного озброєння.

СБУ повідомила затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зрадник перебуває під вартою.