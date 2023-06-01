Всі ракети, що летіли на Київ, були збиті ППО – КМВА

Уламки накоїли чимало лиха.

У день захисту дітей російські ракети вбили двох маленьких киян. Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація, подаючи попередню зведену інформацію про ракетну атаку росіян на Київ, яку ті здійснили в ніч проти 1 червня, інформує ZN.ua.

Всі ракети, що летіли на Київ, були збиті ППО – КМВА

Трагедія сталася у Деснянському районі столиці, де уламки ракети впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок. Крім двох дітей загинула ще одна доросла людина, 10 отримали поранення.

За інформацією КМВА, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони. У цій атаці агресор ймовірно, застосував оперативно-тактичні ракетні комплекси наземного базування. Попередньо, це були крилаті та балістичні. У КМВА зауважують, що балістичні ракети летять дуже швидко. Час від оголошення тривоги до підльоту ракети йде на секунди. Тому коли ворог атакує такою зброєю, слід бути особливо обережними.

Цієї ночі уламки ворожих ракет завдали руйнувань ще у кількох районах міста

В Дніпровському районі 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано. В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Зафіксовано також падіння уламків на адміністративну будівлю, є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька з них згоріли, зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

У Дарницькому районі в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.
тут також пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання, уламки спричинили руйнування на першому поверсі нежитлової будівлі, зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

У Деснянському районі, крім трагедії у поліклініці, уламки спричинили ще деякі збитки: в одному з житлових будинків - вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон. Уламками також пошкоджено дві школи, дільничний пункту поліції та дитячий садок.


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
СБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у ЗапоріжжіСБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у Запоріжжі
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТОВеніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО
У Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 рокуУ Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 року
Блок рекламы


Похожие новости
Депутатка Київської міської ради не задекларувала статки на понад 63 млн грнДепутатка Київської міської ради не задекларувала статки на понад 63 млн грн
Польща замовила у США протитанкові ракети Hellfire для гелікоптерівПольща замовила у США протитанкові ракети Hellfire для гелікоптерів
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
США розмістять у Південній Кореї комплекс ПРО THAAD, який може перехоплювати балістичні ракетиСША розмістять у Південній Кореї комплекс ПРО THAAD, який може перехоплювати балістичні ракети
Один з дронів над Київщиною збили з артилерійського катераОдин з дронів над Київщиною збили з артилерійського катера
Київ пережив наймасовішу атаку дронів – таким було «вітання» росіян з днем містаКиїв пережив наймасовішу атаку дронів – таким було «вітання» росіян з днем міста
Канада надасть Україні додаткові ракети AIM-9 із арсеналу своїх Збройних СилКанада надасть Україні додаткові ракети AIM-9 із арсеналу своїх Збройних Сил
США в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в УкраїніСША в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні
Нічна атака “шахедів” на Київ: уламки впали в чотирьох районах столиціНічна атака “шахедів” на Київ: уламки впали в чотирьох районах столиці
На Київщині уламками “шахеда” пошкоджено будинок та господарську спорудуНа Київщині уламками “шахеда” пошкоджено будинок та господарську споруду
Последние новости
Подгружаем последние новости