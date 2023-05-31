Швеція має перспективи стати державою, вільною від тютюнового диму

За даними статистичного агентства Євростат, у 2019 році лише 6,4% шведів віком від 15 років щоденно курили.

Швеція, яка вже зараз посідає останнє місце за рівнем куріння, може найближчим часом оголосити себе країною, яка вільна від тютюнового диму. Для цього країна повинна мати менше 5% курців серед населення. Про це повідомляє AP, інформує ZN.ua.

Швеція має перспективи стати державою, вільною від тютюнового диму
© unsplash/matmacq

Всесвітня організація охорони здоров'я у середу відзначає Всесвітній день без тютюну. Багато експертів відзначають, що низький рівень куріння у Швеції настав після десятиліть антитютюнових кампаній і ухвалення відповідного законодавства.

Дехто вказує на поширеність "снусу" – бездимного тютюнового виробу, який заборонений в інших країнах ЄС, але продається у Швеції як альтернатива сигаретам.

Статистичне агентство Євростат зазначає, що у 2019 році лише 6,4% шведів віком від 15 років щоденно курили, що є найнижчим показником у ЄС і набагато нижчим за середній показник у 18,5% у 27 країнах Євросоюзу.

Актуальні дані Агентства громадського здоров'я Швеції показують, що з того часу рівень куріння продовжує знижуватися. Він досягнув 5,6% минулого року.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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