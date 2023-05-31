Швеція має перспективи стати державою, вільною від тютюнового диму
За даними статистичного агентства Євростат, у 2019 році лише 6,4% шведів віком від 15 років щоденно курили.
Швеція, яка вже зараз
Всесвітня організація охорони здоров'я у середу відзначає Всесвітній день без тютюну. Багато експертів відзначають, що низький рівень куріння у Швеції настав після десятиліть антитютюнових кампаній і ухвалення відповідного законодавства.
Дехто вказує на поширеність "снусу" – бездимного тютюнового виробу, який заборонений в інших країнах ЄС, але продається у Швеції як альтернатива сигаретам.
Статистичне агентство Євростат зазначає, що у 2019 році лише 6,4% шведів віком від 15 років щоденно курили, що є найнижчим показником у ЄС і набагато нижчим за середній показник у 18,5% у 27 країнах Євросоюзу.
Актуальні дані Агентства громадського здоров'я Швеції показують, що з того часу рівень куріння продовжує знижуватися. Він досягнув 5,6% минулого року.