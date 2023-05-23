Російські війська встановлюють загородження проти човнів на запорізькому напрямку

Окупанти ведуть так звану активну оборону на цьому напрямку.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що російські окупаційні війська встановлюють загородження проти плавзасобів на тимчасово окупованій території Запорізької області та мінують лівий берег Дніпра, інформує ZN.ua.

Російські війська встановлюють загородження проти човнів на запорізькому напрямку
© Минобороны РоSSии/t.me

"Окрім мінування на лівому березі Дніпра… спостерігається встановлення загороджень проти човнів та плавзасобів, в районах окупованих населених пунктів Нижній Рогачик, Дніпрорудне, Велика Знам'янка та Кам'янка Дніпровська", - зазначив Шершень в ефірі телемарафону.

Речник також розповів, що окупанти ведуть так звану активну оборону на запорізькому напрямку.


Анна Конюченко, ZN.ua





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