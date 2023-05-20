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2023-05-20
Війська РФ переміщують техніку в Новоазовськ після вибухів у Маріуполі
Вранці в місті лунали вибухи.
Війська РФ після вибухів 19 травня у тимчасово окупованому Маріуполі почали переміщувати техніку в Новоазовськ, заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в
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"Наслідки вчорашньої бавовни: росіяни тягнуться вулицями міста в Новоазовськ", - наголосив Андрющенко, інформує
За його словами, вранці в місті зафіксували активне переміщення гелікоптерів РФ з напрямку Бердянська вздовж побережжя Азовського моря в бік Маріуполя.
Він також зазначив, що зранку в Маріуполі знову зафіксовано роботу ППО в Лівобреженому районі.
В окупованому Маріуполі ввечері 19 травня пролунали вибухи у передмісті та в аеропорту, де розташовувався особовий склад загарбників.
Анна Конюченко, ZN.ua