Війська РФ переміщують техніку в Новоазовськ після вибухів у Маріуполі

Вранці в місті лунали вибухи.

Війська РФ після вибухів 19 травня у тимчасово окупованому Маріуполі почали переміщувати техніку в Новоазовськ, заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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"Наслідки вчорашньої бавовни: росіяни тягнуться вулицями міста в Новоазовськ", - наголосив Андрющенко, інформує ZN.ua .

За його словами, вранці в місті зафіксували активне переміщення гелікоптерів РФ з напрямку Бердянська вздовж побережжя Азовського моря в бік Маріуполя.

Він також зазначив, що зранку в Маріуполі знову зафіксовано роботу ППО в Лівобреженому районі.

В окупованому Маріуполі ввечері 19 травня пролунали вибухи у передмісті та в аеропорту, де розташовувався особовий склад загарбників.