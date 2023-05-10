Мешканка Київщини впізнала росіянина, який згвалтував її під час окупації

Жителька одного з деокупованих населених пунктів Київщини впізнала російського військового, який навесні минулого року згвалтував її, погрожуючи зброєю. Гвалтівником виявився 20-річний військовослужбовець 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Артем Шеменьов, уроженець Воронежської області.

Про це KВ стало відомо з відео Радіо Свобода.

Гвалтівник відвів дівчину у пустий будинок, звинувачував у співпраці з українськими військовими, після чого вчинив акт насильства.

“Там були залишки презервативів, чи чогось такого. Було зрозуміло, що я вже там не перша. Тобто хтось там вже був до мене. Це було сексуальне насилля. Він просто сказав – “раздевайся”. І в усьому процесі пістолет був заряджений біля моєї ноги”, – розповіла постраждала.

В той же день дівчина змогла втекти до сусіднього села, де росіян вже не було. Постраждала згадує, що росіяни постійно підозрювали місцевих у навідництві, і погрожували вбити, якщо по ним будуть влаштовувати обстріли.

Гвалтівником виявився 20-річний військовослужбовець 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Артем Шеменьов, уроженець Воронежської області. Окрім штурму Київщини, бійці цієї бригади воювали у Північній Осетії, Придністров’ї, на Донбасі й навіть у Криму. Журналісти встановили, що Шеменьов служить у підрозділі розвідки радіаційного, хімічного та біологічного захисту й змогли зв’язатись з ним телефоном. Окупант заперечує свою причетність до злочину, й каже, що у березні-квітні 2022 року взагалі знаходився вдома.

Крім Шеменьова, у насильстві підозрюють ще десяток окупантів. Деякі справи вже знаходяться в суді, а один з них вже отримав вирок у вигляді 12 років позбавлення волі.

Як раніше писала KВ , правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох російських мародерів. Під час тимчасової окупації села Богданівка у Київській області військові рф жорстоко поводилися з цивільним населенням, під погрозою зброї грабували їх. Встановлено, що воєнні злочинці обібрали 18 помешкань місцевих мешканців.

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