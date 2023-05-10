Пентагон: новий пакет підтримки для України розрахований на довготривалу перспективу

В оборонному відомстві пояснили, що новий пакет виділяється в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що новий пакет допомоги Україні на суму у 1.2 мільярда доларів, який Сполучені Штати оприлюднили напередодні, розрахований на більш довготривалу перспективу. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

Райдер зазначив, що новий пакет виділяється в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), що дає можливість закуповувати озброєння у виробників чи партнерів замість вилучення наявних запасів зі складів Міноборони США .

"Тож, наступним кроком у цьому процесі буде розгляд фінансування додаткових можливостей для задоволення довгострокових потреб України", – додали у Пентагоні.