Від мобілізації тікають за кордон з «божою» та «медичною» поміччю

СБУ ліквідувало ще чотири канали нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Служба безпеки України ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку, повідомляється у телеграм-каналі відомства, інформує ZN.ua.

Від мобілізації тікають за кордон з «божою» та «медичною» поміччю
© СБУ

Організатори оборудок пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у незаконному перетині кордону за підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила від 2 до 15 тисяч доларів. Сума залежала від регіону і терміновості виїзду.

У Дніпрі СБУ викрила місцевого жителя, який «на замовлення» підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

На Буковині задокументовано протиправну діяльність пастора однієї з протестантських церков. Разом із двома спільниками він допомагав ухилянтам тікати до Молдови через так звану «зеленку».

На Черкащині повідомлено про підозру директорці приватної клініки. Посадовиця безпідставно оформляла своїм «пацієнтам» пакет документів, що засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань. Потім такі «довідки» подавали до розгляду військово-лікарської комісії.

На Одещині зловмисники пропонували своїм клієнтам «приховані» маршрути перетину кордону в Болградському районі.

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.


Іван Шевчук, ZN.ua





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