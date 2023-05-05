Деякі західні політики закликають Україну відмовитись від деокупації Криму - Ташева

Деякі з них побоюються застосування РФ ядерної зброї.

Окремі західні політики закликають Україну відмовитися від ідеї звільнити Крим від російської окупації, заявила в інтерв’ю польському агентству PAP постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева, інформує ZN.ua .

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«Деякі західні політики застерігають нас. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від зусиль повернути Крим. Але я вас запевняю, що зв'язок між Кримом та Україною дуже міцний, він іде ще з козацьких часів, і нічого цього не змінить», – сказала Ташева.

За її словами, питання повернення Криму викликало цілу дискусію серед західних політиків. За їхніми словами півострів можна повернути, але потенційні наслідки можуть бути величезними як для півострова, так і для України.

«Також були тези, згідно з якими Крим ніколи не був українським. Я їх хочу похвалити, тому що Крим ніколи не був російським. Це були колонізовані території, але з історичною спадкоємністю та кримсько-татарським корінням. Він нагадує, що зв'язок із Кримом та Україною дуже міцний і триває безперевно від козацьких часів і до сьогодні», - зазначила вона.

Постпредка додала, що для Росії Крим «священна» територія і її володіння є нав’язливою ідеєю Путіна, тому деякі особи на Заході побоюються, що в разу наступу на Крим РФ застосує тактичну ядерну зброю.

Ташева відмовилась називати прізвища політиків, які висловлювали такі думки, та наголосила, що мова йде йдеться про окремих людей, але не держави.

Нагадаємо, постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева заявила, що з анексії півострова війна Росії проти України почалася, отже завершитися вона повинна його звільненням. Вона зазначає, що для того, аби повернути півострів до справжнього життя, Київ вже готує 50 тисяч чиновників. Також Ташева попереджає, що росіяни, які оселились у Криму у 2014-му, мають час покинути його, позаяк після деокупації вони будуть видворені звідти, як того вимагає законодавство.