Деякі західні політики закликають Україну відмовитись від деокупації Криму - Ташева

Деякі з них побоюються застосування РФ ядерної зброї.

Окремі західні політики закликають Україну відмовитися від ідеї звільнити Крим від російської окупації, заявила в інтерв’ю польському агентству PAP постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева, інформує ZN.ua.

Деякі західні політики закликають Україну відмовитись від деокупації Криму - Ташева
© Правозахисна організація Крим_ SOS/facebook

«Деякі західні політики застерігають нас. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від зусиль повернути Крим. Але я вас запевняю, що зв'язок між Кримом та Україною дуже міцний, він іде ще з козацьких часів, і нічого цього не змінить», – сказала Ташева.

За її словами, питання повернення Криму викликало цілу дискусію серед західних політиків. За їхніми словами півострів можна повернути, але потенційні наслідки можуть бути величезними як для півострова, так і для України.

«Також були тези, згідно з якими Крим ніколи не був українським. Я їх хочу похвалити, тому що Крим ніколи не був російським. Це були колонізовані території, але з історичною спадкоємністю та кримсько-татарським корінням. Він нагадує, що зв'язок із Кримом та Україною дуже міцний і триває безперевно від козацьких часів і до сьогодні», - зазначила вона.

Постпредка додала, що для Росії Крим «священна» територія і її володіння є нав’язливою ідеєю Путіна, тому деякі особи на Заході побоюються, що в разу наступу на Крим РФ застосує тактичну ядерну зброю.

Ташева відмовилась називати прізвища політиків, які висловлювали такі думки, та наголосила, що мова йде йдеться про окремих людей, але не держави.

Нагадаємо, постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева заявила, що з анексії півострова війна Росії проти України почалася, отже завершитися вона повинна його звільненням. Вона зазначає, що для того, аби повернути півострів до справжнього життя, Київ вже готує 50 тисяч чиновників. Також Ташева попереджає, що росіяни, які оселились у Криму у 2014-му, мають час покинути його, позаяк після деокупації вони будуть видворені звідти, як того вимагає законодавство.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
У Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARSУ Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARS
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Блок рекламы


Похожие новости
Операція з блокування Криму почалась: "росіяни не мають іншого вибору, як залишити півострів"Операція з блокування Криму почалась: "росіяни не мають іншого вибору, як залишити півострів"
Наслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі та новий вибух під Сімферополем: ситуація у КримуНаслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі та новий вибух під Сімферополем: ситуація у Криму
Росію потрібно відрізати від Криму — ГУР МОРосію потрібно відрізати від Криму — ГУР МО
РосЗМІ поцікавилися, чи не бояться США ескалації через вибухи у Криму та у Росії. У Держдепі відповіли: агресор — виРосЗМІ поцікавилися, чи не бояться США ескалації через вибухи у Криму та у Росії. У Держдепі відповіли: агресор — ви
Чехія шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну - Павел після повернення додомуЧехія шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну - Павел після повернення додому
"Вже давно виконали ці вимоги": Україну від вступу до НАТО відділяє лише один крок"Вже давно виконали ці вимоги": Україну від вступу до НАТО відділяє лише один крок
Литва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСРЛитва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСР
Президент Бразилії Лула у Португалії спробує реабілітуватися за слова про Україну – WPПрезидент Бразилії Лула у Португалії спробує реабілітуватися за слова про Україну – WP
В Мінагрополітики розповіли деталі щодо відновлення транзиту української агропродукції через ПольщуВ Мінагрополітики розповіли деталі щодо відновлення транзиту української агропродукції через Польщу
Журналісти знайшли у Гетманцева діючий бізнес в Криму та маму-мільйонеркуЖурналісти знайшли у Гетманцева діючий бізнес в Криму та маму-мільйонерку
Последние новости
Подгружаем последние новости