На Ільському НПЗ у Росії знову чути вибухи. РосЗМІ заявляють про атаку українського безпілотника
Зараз триває евакуація персоналу.
Вже вдруге за останні дві доби у Краснодарському краї Росії лунають вибухи на території Ільського нафтопереробного заводу.
"Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа, - йдеться в повідомленні. - На місце відправилися екстрені служби".
Наразі з підприємства евакуюють персонал. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, останніми днями пожежі на цивільних та військових об'єктах у Росії почастішали. Приміром, ввечері 3 травня сталося займання резервуара з нафтопродуктами в селищі Волна у Краснодарському краї – йому присвоїли найвищий ранг складності. Цікавим є факт, що це селище знаходиться в 10 км від тимчасово окупованого Криму, а місцеві жителі розповідають, що перед пожежею на території нафтобази "Таманьнефтегаз" було чутно вибухи.