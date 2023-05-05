На Ільському НПЗ у Росії знову чути вибухи. РосЗМІ заявляють про атаку українського безпілотника

Зараз триває евакуація персоналу.

Вже вдруге за останні дві доби у Краснодарському краї Росії лунають вибухи на території Ільського нафтопереробного заводу. РосЗМІ пишуть на своїх каналах у Telegram, що НПЗ був атакований українським безпілотником о 08:30, інформує ZN.ua .

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"Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа, - йдеться в повідомленні. - На місце відправилися екстрені служби".

Наразі з підприємства евакуюють персонал. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, останніми днями пожежі на цивільних та військових об'єктах у Росії почастішали. Приміром, ввечері 3 травня сталося займання резервуара з нафтопродуктами в селищі Волна у Краснодарському краї – йому присвоїли найвищий ранг складності. Цікавим є факт, що це селище знаходиться в 10 км від тимчасово окупованого Криму, а місцеві жителі розповідають, що перед пожежею на території нафтобази "Таманьнефтегаз" було чутно вибухи.