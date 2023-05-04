Росія може переступити "червону межу" запасу ракет: ЗСУ попереджають про постійну загрозу авіаударів

Річ у тому, що ворог у відчаї.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що, попри зменшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі, загроза авіаційних ударів залишається актуальною, позаяк через відчай країна-агресор може застосувати свій стратегічний запас озброєння. Про це вона розповіла під час телемарафону.

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Зараз у Чорному морі на бойовому чергуванні два надводні ракетоносії, загальний залп яких становить 16 ракет, інформує ZN.ua .

"16 високоточних ракет можуть бути застосовані по Україні. Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити ту червону межу, за якою починається стратегічний запас ракет, який не варто торкати", - пояснила речниця Сил оборони півдня.