Рада Безпеки ООН не здатна виконувати те, заради чого була створена – Україна в ООН

Зампостпреда України при ООН різко висловилась на відкритих дебатах Ради безпеки.

Заступниця Постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на відкритих дебатах Радбезу щодо зміцнення довіри для підтримання миру заявила, що для відновлення довіри у глобальних відносинах слід забезпечити притягнення до відповідальності воєнних злочинців та використовувати належний інструментарій примусу до порушників міжнародного права, передає " Укрінформ ", інформує ZN.ua .

© Центр новостей ООН

Також вона наголосила, що Рада Безпеки зараз не є надійним орієнтиром для зміцнення довіри, оскільки не здатна виконувати те, заради чого була створена відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй.

«Найкривавіша на європейському континенті за останні вісім десятиліть повномасштабна війна розпочалася саме під час засідання Ради Безпеки», – звернула увагу Христина Гайовишин.

Дипломатка зазначила, що Україна рішуче виступає за поновлення довіри до Ради Безпеки, яку скомпрометувала РФ своїм головуванням у квітні. В той же час, коли саме ця країна-агресор порушення суверенітету та територіальної цілісності іншої держави закріпила у своїй конституції.

Світ має діяти як 80 років тому, коли Нюрнберзький трибунал слугував засобом боротьби зі злочинами та агресією, заявила Гайовишин.

«Ми віримо, що майбутній судовий процес над російськими воєнними злочинцями відіграватиме таку саму роль», – закінчила свій виступ заступниця постпреда України при ООН .

Зазначимо, що Україна уже тривалий час вимагає виключити Росію із Ради Безпеки ООН через порушення основних принципів організації.