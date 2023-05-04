Росіяни завозять на окуповані території криміналітет – Ганна Маляр пояснює навіщо

Провокатори з кримінальним минулим допомагають тримати людей у страху

Російська окупаційна влада для залякування українських громадян завезла на окуповані території керований криміналітет. Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує ZN.ua .

© Ганна Маляр / Facebook

Щоб тримати суспільство у страху, російська окупаційна влада цілеспрямовано загострює криміногенну обстановку на тимчасово окупованих територіях, каже заступниця міністра оборони. Для цього використовуються спеціально підготовлені групи провокаторів, які сформовані здебільшого з осіб, які мають кримінальне минуле. У такий спосіб окупанти умисно провокують гострі конфлікти у громадських місцях, які переростають у жорстоке побиття громадян, незгодних з російським окупаційним режимом.

Прикметно, каже Маляр, що так звані «слідчі органи” в рамках розслідувань конфліктних ситуацій приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів. Зокрема, більшість масових бійок у населеному пункті Стрілкове Херсонської області, в результаті яких громадяни отримали значні тілесні ушкодження, “слідчими” класифіковані як такі, що не мають складу злочину. Відповідно винних у бійці російських провокаторів до кримінальної відповідальності ніхто не притягував.

У нестабільній внутрішній обстановці росіянам простіше реалізовувати свої злочинні наміри, зазначає Ганна Маляр, але в ситуації, що склалася, вбачає і дещо позитивне: «Якщо вони завозять своїх злочинців на тимчасово окуповані території, значить не так в них там все просто. Доводиться розхитувати і залякувати для інтеграції «руського міра».