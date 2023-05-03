В Росії суд відмовив у депортації українців, яких мали б вислати з РФ

Обоє відбули покарання за злочини та мали бути депортовані.

В Ростовській області Росії суд Новочеркаська відмовив російському Міністерству внутрішніх справ у приміщенні двох громадян України до депортаційного центру. Як пише видання « Кавказ.Реалії », російське відомство не змогло довести у суді, що зможе вислати цих громадян до України, інформує ZN.ua .

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Рішення ухвалили щодо 22-річного Олега Єлеця та його співгромадянина Володимира Тригубенка.

Єлець, зокрема, засуджений в РФ за крадіжку авто і після відбуття покарання підлягав видворенню з країни. Російське відомство просило суд продовжити його перебування у центрі тимчасового утримання іноземців у Новочеркаську. При цьому представник МВС заявив, що не знає, через який пункт пропуску Єлеця можна буде депортувати, оскільки всі вони наразі закриті. Після цього суд заявив, що утримання в депортаційному центрі не може бути ухвалене в таких умовах, тому постановив звільнити Олега Єлеця зі спецустанови.