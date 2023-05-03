Росію потрібно відрізати від Криму — ГУР МО

Українська воєнна розвідка рекомендує росіянам покинути півострів, доки така опція все ще є.

Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що завдання України - відрізати Росію від Криму, аби країна-агресор не використовувала тимчасово окупований півострів у воєнних цілях й пішла на так званий "жест доброї волі". В коментарі АрміяInform він зауважив, що наша країна продовжує вживати для цього усіх необхідних заходів, а останні події у Криму це лише підтверджують, інформує ZN.ua .

"Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії — це правильна реакція, - відзначив Андрій Юсов. - ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є".

Нагадаємо, постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева заявила, що з анексії півострова війна Росії проти України почалася, отже завершитися вона повинна його звільненням. Вона зазначає, що для того, аби повернути півострів до справжнього життя, Київ вже готує 50 тисяч чиновників. Також Ташева попереджає, що росіяни, які оселились у Криму у 2014-му, мають час покинути його, позаяк після деокупації вони будуть видворені звідти, як того вимагає законодавство.