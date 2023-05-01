Підтримка незалежності Тайваню «приведе японський народ до вогню» – посол Китаю

Посол У Цзянхао наголосив, що Тайвань – це «червона лінія»

Напруження між Японією та Китаєм щодо питання Тайваню продовжується. 28 квітня посол Китаю в Японії У Цзянхао заявив на брифінгу, що Тайвань – це червона лінія, яку не можна перетинати, передає Bloomberg, інформує ZN.ua.

Підтримка незалежності Тайваню «приведе японський народ до вогню» – посол Китаю
Китай продовжує дипломатичні атаки на всіх, хто не погоджується з його претензіями на Тайвань
© depositphotos/jefferyhamstock

«Іноземні сили вступають у змову з силами незалежності Тайваню» та здійснюють неодноразові провокації», сказав У Цзянхао журналістам у Токіо, заявивши, що кінцева мета цих сил – відокремити Тайвань від Китаю. Нагнітання розколу в Китаї «приведе японський народ до вогню», додав він, – передає слова посла видання.

Таким чином У відреагував на заяви японських офіційних осіб, що будь-які непередбачені обставини на Тайвані означатимуть непередбачені обставини в Японії, чиї південно-західні острови знаходяться поруч.

Китайський посол заявив, що пов’язувати безпеку Японії з безпекою Тайваню небезпечно. Також він звинуватив США у веденні «негативної кампанію» проти Китаю та намаганні залучити до неї інші країни.

28 квітня Китай висловив «глибоке невдоволення» Південній Кореї через її спільну заяву із США про необхідність миру і стабільності в Тайванській протоці. Цього ж дня Китай запустив бойовий безпілотник навколо Тайваню у відповідь на проліт патрульного літака ВМС США над Тайванською протокою.

Під керівництвом прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіда Токіо суттєво відійшов від своїх принципів самооборони після Другої світової війни й прагне отримати крилаті ракети для превентивного удару – у якості відповіді на зростання загроз з боку Північної Кореї, Китаю і Росії. Наразі США та Японія вивчають можливість розміщення на японських островах американських гіперзвукових ракет далекого радіусу дії LRHW та наземні версії крилатих ракет Tomahawk.


Стас Константинов, ZN.ua





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