Італія кинула виклик Китаю, подробиці: "Означатиме повну поразку Пекіна"

Італія кинула виклик Китаю, подробиці: "Означатиме повну поразку Пекіна"

Прем'єр-міністерка Італії Джорджия Мелоні заявила, що країна збирається вийти з китайсього економічного проекту "Один пояс - один шлях" (900 млрд доларів) через значні політичні ризики.

Доцент інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Віктор Константинов розповів, чим загрожує Китаю така заява.

"Насправді це одна з найбільших на сьогодняшній день інтрига. Якщо Франція - це основний політичний майданчик для Китая, то Італія - економічний. Італія не просто учасник "великого шляху", вона є країною з найбільшим обсягом китайськіх інвестицій: робочий капітал і інфраструтурні проекти.

Китай, Сі Цзіньпін

Тому італійська зв'язка з Китаєм навіть більш відчутна ніж для французів. І якщо раптом італійський уряд дійсно обере цінності і політичні пріорітети перед економічними - це буде означати для Китаю або повну поразку або щось близьке до цього.

Це буде означати, що Європа єдина і не буде поступатися через потенційни економічні зиски. Тоді вся ця гра, яку зараз веде Пекін, вона буде програна", - каже Віктор Константинов.


Олексій Іонов, politeka.net





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