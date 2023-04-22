Інспектори МАГАТЕ на ЗАЕС через обстріли змушені ховатися в укриттях

Експерти чують обстріли ледь не щодня.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції в Україні упродовж останнього тижня чули обстріли ледь не щодня, повідомляє агентство у своєму звіті в п’ятницю, інформує ZN.ua .

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У якийсь момент, за словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, їм сказали перейти в укриття через потенційну небезпеку.

«Коли я три тижні тому відвідав Запорізьку атомну електростанцію, я бачив чіткі ознаки військових підготувань у цьому районі. Відтоді наші експерти на об’єкті часто повідомляли про вибухи, часом інтенсивний обстріл, схоже, вівся неподалік від майданчика», — сказав Гроссі, додавши, що є глибоко стурбованим ситуацією на АЕС.

Електростанція досі покладається на одну діючу лінію електропередачі для отримання необхідної для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки електроенергії. До війни таких ліній електропередач було чотири.

Гроссі додав, що через значне скорочення персоналу на об’єкті наразі не існує графіка систематичного технічного обслуговування та перевірок під час експлуатації.

У січні МАГАТЕ оголосило, що забезпечить постійну присутність експертів з ядерної безпеки на всіх об'єктах ядерної енергетики України.