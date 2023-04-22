Rheinmetall та Lockheed Martin об'єднали зусилля, щоб виготовляти РСЗВ для Німеччини
Ймовірніше за все, йдеться про аналог системи HIMARS та ракети до нього.
Компанія Rheinmetall та корпорація Lockheed Martin об’єднують свої зусилля для виробництва у Німеччині артилерійських реактивних систем. Компанії вже підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомила Rheinmetall на
Меморандум про взаєморозуміння передбачає співпрацю над спеціальними рішеннями, які забезпечать Німеччину унікальною реактивною артилерійською системою, яка включатиме сучасні та вже перевірені в бойових діях компоненти, вироблені в Німеччині.
“Для нас підписаний сьогодні лист про наміри став угодою стратегічного значення. Поєднання перевірених можливостей Lockheed Martin і великого ноу-хау з досвідом Rheinmetall у виготовленні та виробництві відкриває унікальні можливості для обох сторін”, – заявляє Армін Паппергер, виконавчий директор Rheinmetall AG.
Заявлено, що для Німеччини та концерну Rheinmetall угода дає шанс забезпечити ключові технології та значну частку в ланцюжку доданої вартості для Німеччини. У рамках цієї співпраці обидві оборонні компанії вивчатимуть потенційні спільні можливості в таких сферах, як дослідження та розробки, виробництво та інші види діяльності.
Зазначимо, що Lockheed Martin – виробник високомобільних артилерійських ракетних систем M142 HIMARS, які добре зарекомендували себе при знищенні російських окупаційних військ на території України.