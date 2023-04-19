Системи ППО Patriot прибули до України — Міноборони

Резніков зазначив, що Повітряні сили ЗСУ максимально швидко їх освоїли.

До України прибули системи протиповітряної оборони Patriot, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter, інформує ZN.ua.

Системи ППО Patriot прибули до України — Міноборони

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot" ,- йдеться в повідомленні.

Міністр зазначив, що Повітряні сили ЗСУ максимально швидко їх освоїли.


Анна Конюченко, ZN.ua





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