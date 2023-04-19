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2023-04-19
Системи ППО Patriot прибули до України — Міноборони
Резніков зазначив, що Повітряні сили ЗСУ максимально швидко їх освоїли.
До України прибули системи протиповітряної оборони Patriot, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter, інформує
"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot" ,- йдеться в повідомленні.
Міністр зазначив, що Повітряні сили ЗСУ максимально швидко їх освоїли.
Анна Конюченко, ZN.ua