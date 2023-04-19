США допоможуть Туреччині модернізувати винищувачі F-16

Раніше Штати відмовлялися надсилати потрібні запчастини через політичну напруженість.

Держдеп США погодив потенційний продаж Туреччині обладнання для модернізації винищувачів F-16. Заява про це з’явилася на сайті Агентства з питань оборонної співпраці та безпеки міноборони Сполучених Штатів, інформує ZN.ua .

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Мова йде про можливе постачання обладнання вартістю 259 мільйонів доларів США . Нещодавно агентство видало необхідну сертифікацію та повідомило американський Конгрес про можливий продаж. Основним підрядником угоди буде компанія Lockheed Martin.

Раніше уряд Туреччини звернувся до США з проханням придбати оборонні товари та послуги для підтримки поточного парку своїх бойових літаків F-16, включаючи оновлення програмного забезпечення авіоніки.

Відомо, що потенційний продаж також включає оновлення апаратного та секретного і несекретного програмного забезпечення, інтеграційну та тестову підтримку, допоміжне обладнання, навчально-тренувальне обладнання, запасні та ремонтні частини, публікації і технічну документацію.