США допоможуть Туреччині модернізувати винищувачі F-16

Раніше Штати відмовлялися надсилати потрібні запчастини через політичну напруженість.

Держдеп США погодив потенційний продаж Туреччині обладнання для модернізації винищувачів F-16. Заява про це з’явилася на сайті Агентства з питань оборонної співпраці та безпеки міноборони Сполучених Штатів, інформує ZN.ua.

США допоможуть Туреччині модернізувати винищувачі F-16
© Lockheed Martin

Мова йде про можливе постачання обладнання вартістю 259 мільйонів доларів США. Нещодавно агентство видало необхідну сертифікацію та повідомило американський Конгрес про можливий продаж. Основним підрядником угоди буде компанія Lockheed Martin.

Раніше уряд Туреччини звернувся до США з проханням придбати оборонні товари та послуги для підтримки поточного парку своїх бойових літаків F-16, включаючи оновлення програмного забезпечення авіоніки.

Відомо, що потенційний продаж також включає оновлення апаратного та секретного і несекретного програмного забезпечення, інтеграційну та тестову підтримку, допоміжне обладнання, навчально-тренувальне обладнання, запасні та ремонтні частини, публікації і технічну документацію.

Також йдеться про послуги з інженерної, технічної та матеріально-технічної підтримки від уряду США та підрядників, а також інші відповідні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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