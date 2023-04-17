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2023-04-17
У Німеччині зафіксували 337 повідомлень про воєнні злочини в Україні
ФРН підтримує українських слідчих, зокрема, збираючи свідчення, а також закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судово-медичних робіт.
© Тетяна Безрук
Після запиту консервативної партії Німеччини, міністерство внутрішніх справ країни заявило про 337 повідомлень про ймовірні воєнні злочини на території України. Про це
Інформацію збирають з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. Її надають українські біженці в Німеччині або громадяни ФРН, які перебували або перебувають в Україні.
Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини підтримує українських слідчих, зокрема, збираючи свідчення, а також закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судово-медичних робіт.
Михайло Яровенко, ZN.ua