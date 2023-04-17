У Німеччині зафіксували 337 повідомлень про воєнні злочини в Україні

ФРН підтримує українських слідчих, зокрема, збираючи свідчення, а також закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судово-медичних робіт.

У Німеччині зафіксували 337 повідомлень про воєнні злочини в Україні
© Тетяна Безрук

Після запиту консервативної партії Німеччини, міністерство внутрішніх справ країни заявило про 337 повідомлень про ймовірні воєнні злочини на території України. Про це повідомляє Німецьке радіо, інформує ZN.ua.

Інформацію збирають з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. Її надають українські біженці в Німеччині або громадяни ФРН, які перебували або перебувають в Україні.

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини підтримує українських слідчих, зокрема, збираючи свідчення, а також закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судово-медичних робіт.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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