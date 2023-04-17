У Польщі починають роздавати повістки: що відбувається і чи торкнеться це українців

У Польщі починають роздавати повістки: що відбувається і чи торкнеться це українців

Відсьогодні у Польщі вручатимуть повістки і працюватимуть медкомісії.

У понеділок, 17 квітня, у Польщі починається військовий набір. Планується, що повістки отримають 230 тисяч осіб, повідомляє видання Ukrayina.pl.

Це будуть не лише 19-річні юнаки, але і хлопці 1999-2003 років народження, які не мають певної категорії придатності до дійсної військової служби.

Також зазначається, що повістки можуть отримати і ті, хто у 2021 та 2022 роках були визнані дільничими лікарськими комісіями тимчасово непридатними для військової служби, якщо термін цієї непридатності спливає після закінчення військового кваліфікаційного збору.

Серед тих, хто отримає повістки, будуть і жінки.

Мова йде про жінок 1999-2004 років народження, які у 2002/2023 навчальному році закінчують вищий навчальний заклад за певними спеціальностями.

Це також стосується жінок, яким до кінця цього календарного року виповниться 18 років, і вони добровільно зголосилися пройти військову підготовку.

Військовий набір триватиме до 21 липня. Кваліфікацію здійснюватимуть 390 повітових лікарських комісій.

Таким чином Міноборони країни хоче перевірити, хто придатний до військової служби і може стати військовим.

Також зазначається, що інформація про повістки в Польщі для українців не відповідає дійсності.

«Застерігаємо! Відповідно до правил, українські дипустанови за кордоном повинні вести військовий облік чоловіків. Проте вони не мають права на вручення повісток людям, які перебувають на консульському обліку", - пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Додамо, раніше Збройні сили Норвегії та Генштаб ЗСУ показали, як норвезькі інструктори у Польщі навчають українських військових керувати танками Leopard 2, будувати танкові перешкоди та проривати їх.

За словами норвезьких інструкторів, українці швидко навчаються.


Катерина Петренко, politeka.net





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