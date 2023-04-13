Рада ЄС затвердила першу частину плану постачання боєприпасів Україні

Йдеться про виділення одного з двох мільярдів євро на відшкодування допомоги ЗСУ.

Рада Європейського Союзу ввела в дію першу частину "історичної" угоди, досягнутої на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів у березні, щодо спільного постачання Україні артилерійських боєприпасів на загальну суму в два млрд євро. Йдеться про погодження спрямування першого мільярда, повідомила пресслужба Ради Євросоюзу, інформує ZN.ua .

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Рішення дозволить витратити кошти з Європейського фонду миру на відшкодування європейським державам снарядів, переданих ЗСУ з їхніх запасів або шляхом зміни пріоритетів існуючих замовлень з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

"Немає кращої демонстрації об’єднаної рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора", – зазначив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Тепер загальний внесок на допомогу Україні з Європейського фонду миру виріс до 4,6 млрд євро. Як додали в пресслужбі, це доводить непохитність Євросоюзу в підтримці наших військ.