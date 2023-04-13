Російська авіація втратила найкращі літаки у перші дні війни – Ігнат

Україні необхідно повернути перевагу у небі завдяки сучасним винищувачам.

Українські Повітряні Сили у перші дні війни знищили найкращі бойові літаки Росії. А українська авіація стала козирем у обороні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат, інформує ZN.ua.

Російська авіація втратила найкращі літаки у перші дні війни – Ігнат
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За його словами, Росія втратила СУ-30, СУ-34, СУ-35 та інші.

"Російські літаки, які були збиті в перші тижні війни, були одні з найкращих. Це СУ-34, СУ-30, СУ-35, а гелікоптерів скільки. Досить потужні цифри, російська авіація зазнала втрат спочатку, коли недооцінила нашу авіацію, повірила власній пропаганді", - повідомив речник.

За його словами, за кількістю авіазасобів Росія домінувала в небі – один до шести.

«А якщо ви додасте ще технології, які вкладені в російські літаки, тобто модернізація СУ-27 до СУ-30, потім уже з'явилися СУ-30, СУ-35, то можна приблизно 1 до 10 рахувати... Українські пілоти робили неможливе ", - додав Ігнат.

Він додав, що противник продовжує застосовувати тактичну авіацію по всій лінії фронту.

"Це і винищувачі, і штурмовики, і бомбардувальники. Атакують і з півночі, і з півдня, і зі сходу. Продовжують використовувати керовані авіаційні бомби. Це новий тип загрози, на який повинні якось реагувати. війська і чекати на те посилення, яке має прийти із заходу, щоб захистити наше небо", - підкреслив Ігнат.

Сьогодні Україна просить командувачів Повітряних сил країн-членів НАТО створити авіаційну коаліцію, щоб повернути Україні перевагу в небі, зокрема, цього можна досягти завдяки постачанню винищувачів нового покоління F-16. Ігнат також додав, що іноземці зможуть служити в авіації ЗСУ і паралельно стартує підготовка і інженерів, і авіаторів.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков запросив в Україну легіон іноземних пілотів, які вміють керувати літаками F-16.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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