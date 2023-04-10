Україна та Ірак домовилися про нову енергію у своїх відносинах – Зеленський

За словами президента, Багдад готовий посилити співпрацю з Києвом.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 квітня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані, у ході якої сторони домовилися розширити свою взаємодію за допомогою наявних та нових механізмів, інформує ZN.ua .

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"Продовжуємо розширювати зовнішньополітичні можливості нашої держави. Сьогодні домовилися з прем’єр-міністром Іраку про нову енергію наших міждержавних взаємин … Я вдячний за готовність не просто шукати, а реально знайти, як зробити нашу співпрацю сильніше", – заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

Він також уточнив, що розповів Ас-Судані про зусилля держави для повернення миру на території України та відновлення її цілісності. Зокрема, дискусія стосувалася "формули миру".