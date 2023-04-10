Президент Бразилії іде до Китаю говорити про війну в Україні

Очікується, що бразильский лідер прибуде до Китаю у вівторок, 11 квітня. З президентом КНР Сі Цзіньпіном він зустрінеться в п’ятницю, 14 квітня.

© Ricardo Stuckert/Lula/facebook

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який напередодні пропонував Україні віддати Крим Росії, щоб припинити війну, цього тижня поїде до Китаю, де закликатиме президента КНР Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua .

Глава МЗС Бразилії Мауро Вієйра заявив журналістам, що два лідери "говоритимуть про війну в Україні".

Очікується, що президент Бразилії прибуде до Китаю у вівторок, 11 квітня. З китайським лідером Сі Цзіньпіном він зустрінеться в п’ятницю, 14 квітня.

Під час зустрічі Лула сподівається просувати свою пропозицію про посередницькі переговори щодо припинення розв`язаної Росією війни в Україні.