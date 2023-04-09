Індія закупить системи ППО та протикорабельні комплекси, розроблені спільно з Росією

Замовлення коштуватиме 207 мільйонів доларів.

Індія продовжує посилюватися озброєнням та військовою технікою. Нещодавно оборонне відомство країни уклало контракти на постачання двох типів ракетних систем. Про це розповідають у виданні Defense News , інформує ZN.ua .

Фото з відкритих джерел

Індійсько-російська компанія BrahMos Aerospace отримала замовлення на понад 207 млн доларів на виробництво мобільних берегових комплексів BrahMos та ракет до них. Відомо, що склад однієї батареї – це чотири пускових, мобільний командний пункт і одна РЛС.

Також повідомляється, що були замовлені варіанти BrahMos зі збільшеною дальністю – понад 400 км, тоді як у стандартній версії дальність стрільби становить 300 км за умови комбінованої траекторії і 120 км – на малій висоті.