Міністерка торгівлі США закликала Європу співпрацювати в боротьбі зі зміною клімату та протидії впливу Китаю

Наступного місяця вона відвідає європейські країни.

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо закликала європейські уряди співпрацювати з Вашингтоном у боротьбі зі зміною клімату та протидії зростанню впливу Китаю, пише Bloomberg , інформує ZN.ua .

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Ухвалення в США закону про зниження інфляції викликало обурення європейських лідерів, які назвали це несправедливими пільгами. Адміністрація президента США Джо Байдена намагалася заспокоїти їхню тривогу, сигналізуючи, що Європа повинна слідувати крокам Штатів, а не розпочинати торговельну боротьбу.

«Ми повинні працювати разом, і я думаю, що будь то закон про зниження інфляції чи ініціатива щодо чіпів, є можливості для європейських компаній і для нас працювати разом, щоб зустріти виклик зміни клімату і нашої глобальної конкуренції з Китаєм», - сказала Раймондо в інтерв'ю Bloomberg Television.

«Отже, початкові образи, можливо, є. Але є багато хорошої роботи, яку ми можемо зробити разом», - додала вона.

Раймондо повідомила, що її радник з питань економіки збирається поїхати до Китаю. Минулого місяця Раймондо заявила, що планує відправити до Китаю свою команду, оскільки сама розглядає можливість поїздки до цієї країни.

Раймондо сказала, що підхід США до Китаю полягає в захисті американських технологій і національної безпеки, одночасно сприяючи експорту певних товарів.

За її словами, США не прагнуть виробляти всі напівпровідникові мікросхеми на своїй території, але повинні менше покладатися на Азію.

«Ніхто не думає, що ми повинні виробляти все, що нам потрібно, в Америці. Той факт, що ми купуємо понад 90 відсотків наших найсучасніших мікросхем на Тайвані, також є нераціональним і, відверто кажучи, майже небезпечним», - зазначила вона.

Раймондо похвалила одну з двопартійних ініціатив, зокрема, Закон про обмеження, спрямований на посилення повноважень щодо протидії загрозам від іноземних технологій. На її думку, це є кращим підходом, ніж зосередження уваги на якійсь одній компанії, наприклад, на додатку TikTok.

«Я не думаю, що ми повинні вдаватися до полювання на відьом, коли ми переслідуємо окремі компанії поіменно, одну за одною», - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Сенат США схвалив законопроект щодо боротьби з інфляцією. Він передбачає, зокрема, збільшення податкового навантаження на великі корпорації, що має дати додаткові надходження до бюджету. Також законопроект стосується питань доступності охорони здоров'я та передбачає зниження цін на ліки. Ще одна сфера - це енергетична безпека. Проект містить пакет заходів щодо чистої енергії, спрямований на боротьбу зі зміною клімату і одночасно знижує споживчі витрати на енергію.

Однак європейські лідери скаржилися на цей законодавчий пакет, оскільки він пропонує значні субсидії для продукції американського виробництва, що, за словами європейців, несправедливо ставить у невигідне становище неамериканські компанії та може стати ударом для їхньої економіки, у той час як Європа бореться з наслідками війни РФ проти України.