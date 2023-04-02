У Вірменії стверджують, що ратифікація Римського статуту не означатиме автоматичний арешт Путіна

Вірменія не збирається арештовувати президента Росії Владіміра Путіна на підставі ордеру Міжнародного кримінального суду навіть після ратифікації парламентом країни Римського статуту, заявив Віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян в інтерв’ю агенції «Арменпресс».

За його словами, «Вірменія прислухалася до побоювань Російської Федерації і в змозі зробити так, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією».

Аршакян нагадав, що рішення вірменського уряду про ратифікацію Римського статуту, який країна підписала ще 17 липня 1998 року було ухвалено в грудні та стосувалось конфлікту з Азербайджаном і відповідно в січні питання було винесене на обговорення конституційним судом Вірменії.

«Це рішення є абсолютно законним і відповідає виключно на одне питання: чи відповідають зобов'язання, передбачені Римським статутом, Конституції Вірменії? Я маю на увазі, рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, ні в якому питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії в грудні 2022 р., звісно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні», - прокоментував він рішення КС Вірменії.

За словами Аршакяна, думка про те, що Єреван мусітиме арештувати Путіна, коли Римський статут буде ратифіковано, неправильна.

«Це неправильне сприйняття, тому що не далі як сьогодні ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання може бути і з Росією. Але це всього лише один із варіантів. Є й інші варіанти», - сказав віце-спікер.

Він додав, що у Вірменії «почули побоювання, висловлені Російською Федерацією», тому «зможуть домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією».