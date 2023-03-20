На Херсонщині окупанти залякують місцевих за відсутніть російського паспорту

Росія продовжує примусову паспортизацію українського населення на тимчасово окупованих територіях України. За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 20 березня стало відомо, що наразі російські загарбницькі війська погрожують населенню тимчасово окупованої частини Херсонської області за небажання отримувати паспорт країни-агресора.

"На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу.