На Херсонщині окупанти залякують місцевих за відсутніть російського паспорту
Погрожують неволею або насиллям.
Росія продовжує примусову паспортизацію українського населення на тимчасово окупованих територіях України. За
"На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу.