"Зернову угоду" продовжили ще на чотири місяці

Термін дії "зернової угоди" продовжили на 120 днів, заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Угода по «зерновій ініціативі» пролонгована ще на 120 днів.

Вдячний Генеральному Секретарю Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гуттерішу та Президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також всім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документу ще на чотири місяці", - наголосив Кубраков у Facebook.